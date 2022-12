Com 18 anos e 79 dias, Garang Kuol, extremo da Austrália, é o jogador mais novo a participar num jogo a contar para fases a eliminar de campeonatos do Mundo nos últimos 64 anos.

Desde Pelé, que se sagrou campeão do Mundo em 1958, na Suécia, com 17 anos e 249 dias que não havia ninguém tão jovem a atuar numa partida para lá das fases de grupos.

Garang Kuol, que nasceu no Egito e é filho de pais sudaneses refugiados que fugiram da guerra e emigraram depois para a Austrália quando o jovem futebolista tinha seis anos, foi a jogo no Argentina-Austrália aos 72 minutos e já em tempo de compensação teve no pé direito uma soberana ocasião para levar a partida para o prolongamento.

Se acontecesse, o jogador contratado recentemente pelo Newcastle e com dezena e meia de jogos como profissional, tornar-se-ia também no mais jovem a marcar em fases a eliminar de Mundiais, claro está, desde Pelé.