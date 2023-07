O antigo internacional brasileiro, Romário, foi internado de urgência na última noite com uma infeção intestinal.



Segundo o Globo, o senador sentiu-se mal durante a noite e foi transportado para o hospital Hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro. De acordo com a mesma fonte, o quadro clínico do ex-avançado é estável, mas ainda não há previsão para quando vai receber alta médica.



Lembre-se que em 2021 Romário já tinha sido operado de urgência para retirar a vesícula.



Aguarda-se uma atualização do estado de saúde do ex-futebolista ainda esta sexta-feira.