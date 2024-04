Após a derrota frente ao Bragantino, o treinador do Vasco da Gama criticou a arbitragem e acabou por fazer um comentário machista, tendo dito que é «complicado que quem decida no VAR seja uma mulher» em referência ao jogo anterior do Brasileirão.



«Em relação aos árbitros, não podemos falar muito. Há o VAR. Na última partida, em casa, uma senhora, uma mulher, interpretou um penálti de outra maneira. O futebol é diferente. Principalmente que no VAR esteja uma mulher a decidir. Acho que é complicado porque o futebol é tão dinâmico, rápido e há tanta pressão... Hoje não sei se também não havia um penálti», disse Ramón Díaz, citado pelo Globo Esporte.



De acordo com a mesma fonte, o técnico procurou os jornalistas trinta minutos após a conferência para esclarecer o que disse e considerou que foi mal-interpretado.



«Interpretou-se mal a minha declaração. Quero pedir desculpas. Quis dizer que uma só pessoa não pode tomar uma decisão tão importante como é o VAR. Se fui mal-interpretado, peço desculpa. Não era a minha intenção», justificou-se.