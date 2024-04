O Brasileirão arrancou no último fim de semana e as polémicas relacionadas com a arbitragem não tardaram. De acordo com a Globoesporte e o UOL, a Federação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que três juízes não serão escalados para a segunda jornada.

Um dos visados é Yuri Elino, árbitro que esteve ao leme do Corinthians-Atlético Mineiro (0-0). No final dessa partida, e face aos protestos, o treinador dos anfitriões, o português António Oliveira, foi expulso. Ainda assim, as reclamações mais veementes pertenceram à estrutura do Atlético Mineiro, que lamentou a expulsão de Battaglia e o critério do juiz.

O maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu em nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente… pic.twitter.com/RfEkXsXqPl — Atlético (@Atletico) April 14, 2024

Outro árbitro afastado da ronda do próximo fim de semana é André Luiz Skettino, presente no Atlético Goianiense-Flamengo (1-2). No final desse encontro, o presidente dos anfitriões, Adson Batista, lamentou o penálti contra assinalado para lá do minuto 90.

«Uma boa parte é uma vergonha, uma máfia. Tenho uma equipa sem dívidas. O Flamengo não precisa disso, é um grande clube. O Atlético jogou de igual para igual», disse.

Por fim, Flávio Rodrigues de Souza, responsável por arbitrar o encontro entre Vasco da Gama e Grémio (2-1), também foi excluído da segunda ronda do Brasileirão, alegadamente por penáltis que ficaram por assinalar, para os dois conjuntos.

A imprensa brasileira adianta que estes árbitros cumprirão treinos e não estarão escalados para as divisões inferiores.