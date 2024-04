Primeira jornada infeliz para António Oliveira. O Corinthians empatou no arranque do Brasileirão frente ao Atlético Mineiro e o técnico português foi expulso já depois do apito final. No final da partida, o treinador deixou críticas à postura da equipa de arbitragem.



«Estive fora três jogos? Já estou aqui desde 2020. Quem me conhece, sabe que sou assim. Sou alguém que já está marcado. Não vou deixar de viver o jogo à minha maneira, de forma apaixonada. Hoje tinha como bandeirinha, se calhar o melhor bandeirinha do país. Ele tem capacidade de dialogar. O árbitro... não me orgulho de estar suspenso ou de levar amarelos ou vermelhos. Da mesma forma que analiso o adversário, o árbitro deve analisar quem vai enfrentar. Por que razão não temos uma conversa primeiro antes de partirmos para o confronto? O facto de me dar amarelo vai resolver alguma coisa ou vai-me picar mais?», questionou, em conferência de imprensa.



«Temos culturas desportivas diferentes onde se opta mais pelo diálogo. A tolerância é zero para alguns, já percebi. Isto tem de ser igual para todos, não se pode ter medo de ninguém. Olha-se às caras. Se formos honestos inteletualmente, não é só o António que é expulso. Essa é a questão. Não me orgulho nada, mas acho que deve existir diálogo e tolerância. Ainda por cima, com alguém que tem mais de 100 jogos no Brasil. Não sou um novato aqui. Devo refletir, não me orgulha nada. Tem de existir reflexão de ambas as partes e de haver mas tolerância. Não venho educar ninguém, mas é com boas ações e princípios que construímos uma sociedade melhor», acrescentou ainda.



Veja o momento em que António Oliveira é expulso: