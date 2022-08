David Luiz foi forçado a sair ao intervalo do jogo do Flamengo contra o São Paulo, da última madrugada, por apresentar sintomas de hepatite viral, de acordo com a imprensa brasileira.



O Mengão recusou confirmar qual o problema de saúde do internacional brasileiro, que será submetido a vários exames esta quinta-feira. Por sua vez, o defesa, que passou pelo Benfica, assumiu que alguma preocupação pela situação.



«Tenho um problema um pouco mais sério. Vou a fazer alguns exames e depois revelo o que é» , disse, à TV Globo.



O técnico do Flamengo, Dorival Júnior, também falou sobre a situação de David Luiz, prometendo esclarecimentos para esta quinta-feira.



«(...) Acredito que amanhã [quinta-feira], o departamento médico vai passar-nos alguma informação. Prefiro não adiantar nada. Certamente que manhã [quinta-feira] teremos alguma informação palpável e segura para vos dar», limitou-se a dizer, em conferência de imprensa.