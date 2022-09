Apesar de não ter inscrito o nome na ficha de marcadores, Neymar anotou duas assistências na vitória esclarecedora do Brasil sobre o Gana (3-0), adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial do Qatar.

Com 11 golos e 10 assistências neste arranque de temporada, o camisola 10 da 'canarinha' reconheceu o bom momento.

«Estou a jogar futebol e bem fisicamente. Isso ajuda-me muito. O meu problema nunca foi dentro de campo, mas algumas lesões que atrapalharam. Quando estou 100% inteiro e feliz a jogar o meu futebol, fica difícil para os adversários», brincou, em declarações aos jornalistas.

Neymar revelou ainda uma conversa que teve com o grupo sobre entrega e dedicação. «Disse-lhes no treino que somos uma equipa que é vista como ofensiva, com quatro avançados e o Paquetá. Falei com eles que, se queremos jogar assim, um tem de ajudar o outro. Ninguém tem vaidade nenhuma aqui, é uma equipa sem vaidade, com harmonia.»

O jogador do Paris Saint-Germain foi uma das vozes que se fez ouvir no apoio a Vinícius Júnior após os alegados ataques racistas ao avançado do Real Madrid e explicou que os dois mantêm «uma relação fantástica».

«É um amigo que eu tenho fora das quatro linhas. Eu torço muito por ele, como foi na final da Champions, eu torci para ele marcar, sentir o gostinho de ganhar a final da Champions. Estou muito feliz com o que ele está a fazer e a nossa amizade está a crescer», atirou.

Ainda na zona de entrevistas rápidas, Neymar escapou a uma pergunta sobre o companheiro Kylian Mbappé, numa altura em que a imprensa francesa dá conta de um mal-estar entre os dois craques do PSG. «A minha relação com o Kylian? Pff, eu não...», disse o brasileiro ao mesmo tempo que abandonava o local.