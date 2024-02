O Atlético Mineiro confirmou a contratação de Bernard, que vai regressar à equipa brasileira 11 anos depois de ter rumado ao Shakhtar Donetsk.

O avançado assinou contrato com o emblema canarinho até 2027, mas chega ao Brasil apenas em julho, altura em que termina ligação com o Panathinaikos.

Num vídeo publicado nas redes sociais do clube, o jogador, de 31 anos, deixou uma mensagem aos adeptos do Atlético Mineiro.

«Olá, adeptos do galo. Eu disse que gostava de um dia voltar e agora está confirmado. Daqui a pouco estou a chegar para vestir a camisola. Mal vejo a hora para reencontrar todos vocês e jogar na Arena MRV.»

De recordar que Bernard deixou o Atlético Mineiro em 2013, depois de ter conquistado a Copa dos Libertadores, e rumou ao Shakhtar Donestk, onde esteve durante cinco temporadas.

O avançado passou ainda por Everton e Al-Sharjah, antes de se mudar para o Panathinaikos em 2022.

