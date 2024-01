Islam Slimani já não é jogador do Coritiba.

Em comunicado, o emblema brasileiro informou que rescindiu o contrato com o antigo avançado do Sporting.

«O Coritiba informa que o atleta Islam Slimani não faz mais parte do plantel de profissionais do clube, em virtude de rescisão antecipada do contrato de trabalho», lê-se, na nota.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o mercado de transferências.

De acordo com a imprensa belga, o avançado argelino está a caminho do KV Mechelen, ele que no país já representou o Anderlecht.

Pelo Coritiba, Slimani fez três golos e duas assistências em 11 jogos.