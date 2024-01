Depois de sete temporadas como uma das principais figuras do Flamengo, Éverton Ribeiro despediu-se do Mengão e assinou pelo Bahia.

O internacional brasileiro de 34 anos, que esteve no Mundial do Qatar, assinou pelo novo clube até ao final de 2025, com possibilidade de estender o contrato por mais uma época. Quando se retirar, segundo a imprensa brasileira, vai ter a oportunidade de ser embaixador do Grupo City, no qual está inserido o Bahia.

Éverton Ribeiro, internacional pela canarinha em 22 ocasiões, foi um dos "homens de ferro" de Jorge Jesus no Mengão e tem um palmarés vasto, onde se destacam duas Libertadores e dois Brasileirões.