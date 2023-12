Para deixar os adeptos em alvoroço no último dia do ano, o Grémio anunciou que, em 2024, será publicado um documentário sobre a temporada de Luís Suárez ao serviço do clube de Porto Alegre.

«A chegada ao aeroporto chamou-me à atenção. Incrível», disse o internacional uruguaio que, aos 36 anos, é reforço do Inter Miami, da MLS.

Um ano depois de Suárez reforçar o Grémio, a época contabilizou 54 jogos, 29 golos e 17 assistências. Importa lembrar que o avançado foi gerido com "pinças", face aos problemas no joelho direito.

«Foi algo inesquecível, e onde estiver vou ver sempre o Grémio, porque o carinho que temos pelo clube é muito grande», remata o uruguaio.