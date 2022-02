Foi uma estreia promissora: Paulo Sousa estreou-se esta quarta-feira no banco do Flamengo, e com uma vitória por 3-0, em jogo da terceira jornada do campeonato carioca.

Ao contrário dos jogos anteriores, o mengão apresentou-se em campo com a equipa principal, e já com reforços no onze, como é o caso de Marinho. E foi precisamente o ex-Santos a inaugurar o marcador, aos 22 minutos.

O golo de Marinho:

Pedro fez o 2-0 à hora de jogo, e o inevitável Gabriel Barbosa fechou a contagem a sete minutos dos 90.

Com este resultado, o Flamengo lidera isolado à condição o Carioca, com sete pontos.