Gabriel Barbosa não balançou as redes frente ao Junior Barranquilla, na estreia do Flamengo na Libertadores, mas não se pode dizer que não tenha feito golo.

No final da partida, um jovem adepto da equipa colombiana invadiu o campo e foi em busca do avançado brasileiro para o abordar.

Gabigol, além de um abraço, começou por dar-lhe a camisola, mas depois, já quando o menino estava a ser encaminhado para fora do relvado, ofereceu-lhe mesmo as chuteiras, com a criança em lágrimas de tanta emoção.