O Cuiabá, de Petit, foi eliminado nas meias-finais da Copa Verde pelo Vila Nova.



A equipa do técnico português recuperou a desvantagem na eliminatória e venceu o encontro no tempo regulamentar por 4-2. Lucas Fernandes, aos 23 minutos, Pitta, aos 29 e 61, e Allyson, aos 36, marcaram os golos que ofereciam a presença na final ao Cuiabá, mas Juan Christian, aos 71, e João Lucas, aos 81, empataram a meia-final.



Nos penáltis, o Vila Nova foi melhor e venceu por 4-2, carimbando assim o acesso à final onde vai defrontar o Paysandu.



