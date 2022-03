Depois da derrota na estreia, Vítor Pereira alcançou a primeira vitória no comando do Corinthians. Este sábado, o Timão goleou a Ponte Preta por 5-0, numa partida da 11.ª jornada do Campeonato Paulista.



A equipa orientada pelo técnico português resolveu o encontro ainda na primeira parte. Logo aos 15 minutos, Renato Augusto abriu o marcador e em cima do intervalo, Paulinho e Mosquito ampliaram a vantagem do Corinthians.



Na segunda parte, aos 62 minutos, Adson fez o 4-0 e Gustavo Mantuan, já nos descontos, fixou o resultado final. Refira-se que o Ponte Preta acabou o jogo reduzido a dez elementos por expulsão de Kevin em cima do minuto 90.



O Timão é líder destacado do grupo A com 20 pontos, mais sete que o segundo classificado. Veja os três primeiros golos do Corinthians: