O Brasileirão está ao rubro!

O Botafogo parecia, há algumas semanas, ter o título no bolso, mas continua em queda livre e, esta segunda-feira, voltou a perder, desta feita na casa do Vasco da Gama (1-0), que respira melhor na luta pela permanência.

Paulo Henrique, aos 29 minutos, apontou o único golo do jogo. O lateral-direito dos anfitriões investiu pelo corredor central e, com um remate de pé esquerdo, bateu Lucas Perri.

Dominado na primeira parte, o Botafogo ainda reagiu após o intervalo, mas já não conseguiu impedir a terceira derrota consecutiva no campeonato – quarto jogo seguido sem vencer.

Quanto à tabela, o Botafogo ainda é líder, com 59 pontos, os mesmos do Palmeiras, de Abel Ferreira, que segue em segundo, mas tem mais um jogo disputado. Com os mesmos 31 jogos do Botafogo e com 58 pontos, está o RB Bragantino, comandado por Pedro Caixinha.

Resultados e classificação do campeonato brasileiro