Nos minutos finais do Botafogo-Grémio, que terminou com vitória da formação de Porto Alegre por 4-3, os adeptos da equipa do Rio de Janeiro já faziam sentir a sua revolta ao ver a equipa a consentir mais uma reviravolta no Brasileirão.

Os adeptos entoaram o cântico «Equipa sem vergonha» em tempo de descontos e, já depois do apito final, instalou-se a confusão. Durante o percurso até ao túnel, as bancadas assobiaram e criticaram os jogadores, que estão a um passo de deixar escapar o título de campeão brasileiro.

Já depois disso, os adeptos envolveram-se em confrontos com a polícia e elementos da segurança do recinto, tendo até havido registo de feridos.

Refira-se que o Nilton Santos acolheu um concerto e, por isso, o Botafogo jogou no São Januário, casa do Vasco da Gama.