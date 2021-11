O futebolista português Bruno Fernandes frisou, esta segunda-feira, que independentemente dos atacantes que o treinador Ole Gunnar Solskjaer coloque na equipa do Manchester United, que a qualidade vai ser sempre «alta» para poder servir os companheiros.

«Penso que, honestamente, temos muita qualidade na equipa, não é só o Edi [Cavani] e o Cristiano [Ronaldo]. Claro que eles marcam e tiveram uma grande parte no resultado de sábado [ndr: vitória por 3-0 ante o Tottenham], mas penso que com a qualidade que temos na equipa, é fácil para mim estar atrás de qualquer atacante que temos, para servi-los», referiu Bruno Fernandes, em conferência de imprensa.

«Todos eles são diferentes, mas todos conseguem marcar golos de qualquer sítio e a qualquer altura. Estou feliz com os avançados que temos: Cristiano, Cavani, Mason [Greenwood], Anthony [Martial], Jadon [Sancho]. Temos talento na equipa. Para mim, não importa quem estiver, sei que a qualidade é alta», concluiu Bruno Fernandes.

Perspetivando a deslocação a Itália, para defrontar a Atalanta na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na terça-feira, Bruno Fernandes falou ainda da reação à derrota caseira por 5-0 ante o Liverpool com o triunfo obtido ante o Tottenham.

«A reação dos jogadores foi boa, é sempre difícil de lidar com uma derrota contra grandes rivais. Deixámos os adeptos em baixo, mas é passado. Focámo-nos no Tottenham, agora temos de esquecer essa vitória e pensar no que podemos fazer com a Atalanta», disse.