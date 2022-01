O Borussia Dortmund venceu em Hoffenheim, por 3-2, numa partida em que os forasteiros contaram com o português Raphael Guerreiro a titular.

O inevitável Erling Haaland abriu o marcador logo aos seis minutos, após assistência de Donyell Malen, mas o croata Andrej Kramaric marcou em cima do intervalo e as equipas foram para os balneários empatadas a uma bola.

No recomeço, foi novamente o Dortmund a chegar ao golo primeiro. Após uma bela combinação em zonas interiores de Haalan, Malen e Marco Reus, o internacional alemão finalizou para colocar os visitantes em vantagem, aos 58 minutos.

Aos 63 minutos, Axel Witsel entrou para substituir o lesionado Haaland, que saiu a coxear.

Malen também esteve na jogada do terceiro golo do Dortmund. O avançado neerlandês centrou no corredor esquerdo e David Raum introduziu a bola na própria baliza (66m).

Georginio Rutter, aos 77 minutos, aproveitou a passividade da defesa adversária e ainda relançou as esperanças dos homens do Hoffenheim, mas o marcador não viria a sofrer mais alterações.

Após o afastamento da Taça da Alemanha, o Borussia Dortmund volta aos triunfos e consolida o segundo lugar da Bundesliga. O Hoffenheim caiu para o sexto lugar, ainda em zona europeia.

Nos outros jogos da 20.ª jornada do campeonato alemão que se realizaram ao início desta tarde de sábado, o Friburgo recebeu e bateu o Estugarda, por 2-0.

Um auto-golo de Hiroki Ito, aos 37 minutos, deu vantagem à turma da casa, que agarrou a vitória na segunda parte, com um tento de Kevin Schade (72m).

Com esta vitória, o Friburgo aproveita o deslize do Hoffenheim e ascende ao quinto lugar, enquanto o Estugarda continua em zona de descida.

Já o Leverkusen, aplicou «chapa cinco» ao Augsburgo e manteve o terceiro posto.

A equipa de Seoane Gerardo venceu por 5-1 e começou a construir o triunfo gordo aos nove minutos, por intermédio de Bellarabi. O francês Moussa Diaby apontou um hat trick (24m, 65m e 69m) e foi a principal figura do encontro. Lucas Alario marcou o último golo da turma caseira.

O tento de honra do Augsburgo foi apontado por Arne Maier, aos 62 minutos.

Também a jogar em casa, o Furth, último classificado da Liga Alemã, derrotou o Mainz por 2-1.

O tunisino Jeremy Dudziak abriu a contagem aos 12 minutos, enquanto Stefan Bell introduziu a bola na própria baliza aos 66 e dilatou o marcador a favor dos visitados. O golo do Mainz surgiu já em tempo de compensação, pelo austríaco Karim Onisiwo.

O Furth continua no último posto, com apenas 10 pontos, enquanto o Mainz é 10.º classificado.

O Monchengladbach prolongou a série de maus resultados e somou a quarta derrota consecutiva, ao ser batido pelo Union Berlim em casa (2-1).

Max Kruse bisou, aos 18 e aos 84 minutos, enquanto Kouadio Kone, aos 40, fez o golo da formação comandada por Adi Hütter.

O Union Berlim consolidou o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Já o Monchengladbach, segue na 12.ª posição.

Imagens vídeo Eleven Sports