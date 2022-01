A seleção de Cabo Verde foi derrotada esta quinta-feira pelo Burquina Faso, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada nos Camarões.

Em Yaoundé, um golo de Hassane Bandé, aos 39 minutos, com o peito, deu o 1-0 ao Burquina Faso, na sequência de um cruzamento do lado direito por Issa Kaboré.

Com este resultado, o Burquina Faso iguala Cabo Verde com três pontos e ocupa a segunda posição, estando Cabo Verde, ainda que em igualdade pontual, no terceiro posto.

No primeiro jogo da jornada no grupo A, os Camarões, treinados pelo português António Conceição, golearam a seleção da Etiópia e já garantiram uma vaga nos oitavos de final da competição.