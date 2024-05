Paulo Santos e Fabrício Garcia são as grandes novidades da convocatória de Cabo Verde, para os jogos de apuramento para o Mundial2026.

A notícia foi confirmada pela Federação do país, que informou as chamadas do guardião do Estrela da Amadora e do avançado do Estoril. Estes são, de resto, dois dos sete representantes do campeonato português nos eleitos de Pedro Leitão Brito, que chamou também Bruno Varela (V. Guimarães), Jojó (Paços de Ferreira), Wagner Pina (Estoril), Diogo Mendes (Marítimo) e Hélio Varela (Portimonense).

A seleção de Cabo Verde tem encontro marcado com os Camarões, a oito de junho e três dias depois joga com a Líbia, na capital do país. A seleção cabo-verdiana ocupa o segundo lugar do Grupo D, com quatro pontos, os mesmos de Camarões e Líbia, mais dois que Angola, mais um que as Maurícias e mais quatro que a Suazilândia, que ainda não pontuou.