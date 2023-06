Ricardo Pereira participou numa ação social com crianças em Cabo Verde.



Através do projeto «Bola para a Frente», o internacional português ofereceu material desportivo às crianças do clube Chã de Tanque, onde os seus pais nasceram.



«Era uma coisa que já pensávamos fazer há algum tempo, e agora tendo a facilidade do meu irmão ter contactos aqui e termos famílias a viver em Cabo Verde, conseguimos fazer com que esses materiais chegassem aqui», referiu o lateral-direito, em declarações à Inforpress.



«Vim aqui para tentar dar uma pequena ajuda neste trabalho para que daqui alguns anos muitos desses meninos possam estar do outro lado e a fazer a mesma coisa que fiz e inspirarem outros miúdos», acrescentou.



Ricardo Pereira goza de um curto período de férias após mais uma temporada ao serviço do Leicester, equipa que foi despromovida ao Championship.