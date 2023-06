O Leicester City, despromovido ao Championship inglês para 2023/24, anunciou esta segunda-feira a saída de sete futebolistas em fim de contrato: os defesas Çaglar Söyunçü e Daniel Amartey, o lateral Ryan Bertrand, os médios Nampalys Mendy e Youri Tielemans e os atacantes Ayoze Pérez e Tetê.

Em comunicado, o Leicester «confirma a partida» dos sete jogadores» após o fim dos seus contratos em junho» e acrescenta que está «em conversas com o capitão Jonny Evans com vista ao seu futuro após o fim do seu vínculo atual este mês».

Mas nem só de saídas se faz o Leicester para a participação no segundo escalão do futebol inglês, dado que o clube informou que «exerceu opção para estender o contrato do médio Hamza Choudhury até junho de 2024».