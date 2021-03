A seleção de futebol de Chade foi desqualificada do apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2022, confirmou esta segunda-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF), em comunicado.

A decisão da CAF surge após a dissolução dos órgãos da Federação de Futebol do Chade, por intervenção do ministro dos desportos daquele país da África Central.

Chade deixa assim de participar no resto da fase de apuramento para a competição que vai decorrer nos Camarões, entre janeiro e fevereiro do próximo ano.

A seleção chadiana estava no quarto e último lugar do grupo A, com um ponto em quatro jogos realizados, já sem hipóteses matemáticas de apuramento.

Com esta decisão, foram atribuídas derrotas por 3-0 frente a Namíbia e ao Mali, num grupo que conta ainda com a Guiné Conacri.