A conquista do Mundial 2022 reacendeu o debate sobre se Lionel Messi é o melhor futebolista da história, algo que várias personalidades do desporto têm proferido após a prova do Qatar.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, destacou que trabalha todos os dias com Karim Benzema, o último distinguido como melhor do mundo, e lembrou que já orientou várias estrelas.

«Difícil dizer. Messi esteve muito bem, é um grande jogador, todo o mundo o reconhece. Não sei se ele é o melhor da história. Não é justo dizer isso, porque cada época tem jogadores muito bons. Não sairá da minha boca um 'Messi é o melhor da história'. Desfrutei de tantos bons jogadores... treino o Bola de Ouro todos os dias», sublinhou na conferência de imprensa desta quinta-feira.

Quanto à possibilidade de assumir o comando da seleção brasileira, Ancelotti garantiu que nunca foi contactado. «Se têm interesse, não me contactaram, mas se o têm, agradeço. A minha situação é clara: continuo aqui e nunca vou dizer ao Real Madrid que esta aventura termina.»