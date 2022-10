Na véspera do dérbi da capital espanhola com o Getafe, Carlo Ancelotti abordou o Mundial 2022 e o impacto que a competição pode ter por decorrer da temporada e acabou por fazer uma revelação curiosa.



«O importante é avaliar bem o cansaço. O jogador não é tão sincero nesse sentido. Vai dizer que está bem e às vezes não é sincero e lesiona-se. Prefiro o jogador que me diz que prefere parar, mas em 30 anos só dois jogadores me disseram isso: o Pepe, numa final da Champions [ndr: na final de Lisboa em 2014], e o Seedorf num jogo da Liga [ndr: no AC Milan]», referiu, em conferência de imprensa.



O treinador italiano do Real Madrid esclareceu a ausência de Benzema do jogo em casa do Getafe. «Jogou dois jogos quase seguidos depois de um mês e está um pouco sobrecarregado. Esta lesão travou-o um pouco, mas vejo o mesmo Karim. Não nos preocupado nada. Está a fazer o mesmo que faz sempre, de verdade», atirou.



Ancelotti recusou ainda falar sobre Haaland, associado aos merengues nos últimos dias. «Não falo de Haaland.»



Por último, o técnico campeão espanhol considerou que a renovação de Toni Kroos depende apenas do jogador. «Está muito bem tantoa nível mental como físico. Está sempre sorridente, nunca se chateia. Diz-me sempre que nunca está nervoso antes dos jogos. Se quiser renovar, o madridismo ficará feliz. A renovação está nas suas mãos», concluiu.