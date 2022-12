A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) assegurou que nenhum elemento foi autorizado a procurar o novo treinador para a seleção e reforçou que o sucessor de Tite só será anunciado em janeiro.

«O anúncio do novo treinador só será feito em janeiro de 2023», garantiu a CBF em comunicado, esta segunda-feira, na sequência de notícias que apontavam alguns treinadores como potenciais escolhas para o cargo, como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, ou até os portugueses Abel Ferreira, Luís Castro e Jorge Jesus.

A CBF assegurou que o presidente, Ednaldo Rodrigues, ainda não ordenou «procurar, em nome da presidência, qualquer treinador ou profissional de futebol para a composição da equipa que irá trabalhar ao lado da seleção brasileira masculina de futebol, com foco na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026».

A nota do organismo refere ainda que o processo de escolha do novo técnico será feito «sem pressões», acrescentando que «tudo será conduzido de forma responsável e com clareza... com o objetivo máximo de fazer o melhor para o futebol brasileiro nos próximos anos».