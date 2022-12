O Brasil foi afastado pela Croácia nos quartos de final do Mundial 2022. Após a igualdade a um golo (1-1), os croatas foram mais felizes no desempate por castigos máximos.

«É uma derrota dolorosa, mas estou em paz comigo mesmo e é o fim de um ciclo. Sou uma pessoa reservada, tanto nas vitórias como nas derrotas, por isso saí de campo logo após o fim do jogo. Não me viram comemorar vitórias de certeza após os jogos. É o meu estilo. Tenho orgulho do trabalho que foi feito», disse Tite.

O selecionador já tinha anunciado a saída da seleção do Brasil após o Mundial 2022.

«Não concordo com a ideia que fomos desorganizados e por isso sofremos aquele golo. Estávamos numa ação ofensiva, com vários homens na frente e o jogo ficou partido. Eles conseguiram reagir mais rápido e marcaram. Mais ninguém do que nós queria dar alegria aos brasileiros. Estamos juntos na alegria e juntos na tristeza», concluiu Tite.