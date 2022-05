O Celta de Vigo anunciou este sábado que Nolito vai deixar o clube no final da temporada.

Numa nota publicada nos órgãos oficiais, o emblema espanhol destaca o empenho, bondade, dedicação e simpatia do jogador, que será homenageado neste domingo, no final do jogo contra o Elche.

Esta é a segunda passagem de Nolito pelo Celta de Vigo, clube pelo qual realizou mais jogos e tinha vínculo até ao verão. O internacional espanhol, de 35 anos, também pisou os relvados portugueses, desta feita ao serviço do Benfica em 2011/12 e na primeira metade de 2012/13.