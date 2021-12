O Valência ganhou com reviravolta nos Balaídos, casa do Celta de Vigo (2-1), no penúltimo jogo da 16.ª jornada da Liga espanhola.



Com Hélder Costa no onze, a formação «che» teve um início de encontro desastroso e aos 11 minutos já perdia. Iago Aspas, «o princípe da Galiza», marcou, mas lesionou-se e acabou por dar o seu lugar a Tapia.



Classificação da Liga espanhola



A vantagem galega durou oito minutos. Hugo Duro aproveitou um erro incrível de Matias Dituro e igualou a contenda aos 19 minutos. Na segunda parte, aos 53 minutos, Gayà lançou Maxi Gómez e o uruguaio consumou a reviravolta do Valência. O avançado não celebrou e acabou por pedir desculpa ao seu antigo clube.



Hélder Costa esteve em campo até aos 83 minutos, altura em que foi rendido por Gonçalo Guedes. Este triunfo deixa o Valência no oitavo lugar da Liga espanhola com 22 pontos, a cinco dos lugares europeus, enquanto o Celta é 14.º com 16 pontos.