Gabri Veiga «explodiu» na temporada passada e foi um dos principais destaques do Celta de Viga, tendo suscitado interesse de alguns dos tubarões europeus no verão. Contudo, o médio espanhol optou por rumar à Arábia Saudita e ingressar no Al Ahli.

A mudança, porém, não tem corrido como esperado. O médio espanhol, de 21 anos, leva 11 jogos (899 minutos) e apenas um golo marcado às ordens do jovem treinador alemão Matthias Jaissle.

Nesse sentido, o Celta de Vigo já está a trabalhar no regresso de Gabri Veiga, por empréstimo até ao final da temporada, confirmaram fontes próximas do negócio à agência EFE.

A formação da Galiza está na zona de despromoção e a chegada do internacional espanhol sub-21, que na temporada passada marcou 11 golos, seria um «upgrade» ao plantel.

Veiga, recorde-se, custou 30 milhões de euros ao Al Ahli.