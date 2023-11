O Arsenal precisava de uma vitória, frente aoi Sevilha, e fez por a alcançar, apesar de ter algumas baixas na equipa.

Mikel Arteta lançou Trossard no lugar de ponta-de-lança e o belga correspondeu, inaugurando o marcador logo aos 28 minutos.

O Sevilha foi uma caricatura do que deve ser uma equipa que joga a sobrevivência na Champions: apática, lenta e sem chama.

Ao contrário, o Arsenal jogou com energia, garra e qualidade. Foi demasiado forte para a formação espanhola desde o início e acabou por dobrar a vantagem a meio do segundo tempo, com um golo de Saka.

A equipa londrina reforçou a liderança no grupo, com nove pontos, e tem um pé na fase a eliminar. O Sevilha, com apenas dois pontos, pode nem passar à Liga Europa, que conquistou na época passada.

No mesmo grupo, ficaram empatados com cinco pontos – e ainda ambos com hipóteses de apuramento – PSV Eindhoven e Lens, que se defrontaram nos Países Baixos.

Ganhou a equipa da casa, graças a um golo de Luuk De Jong, logo aos 12 minutos.

O Lens tentou reagir, até conseguiu ter mais remates e posse de bola do que o PSV, mas não foi capaz de marcar – e ainda teve Guilavogui expulso no período de compensação.