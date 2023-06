Os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, que este sábado conquistaram a Liga dos Campeões ao serviço do Manchester City, integram o melhor onze da competição, escolhido pelo painel de observadores técnicos da UEFA.

De resto, os citizens são a equipa mais representada, com sete jogadores. Além dos futebolistas lusos, também Kyle Walker, John Stones, Rodri, Kevin De Bruyne e Erling Haaland figuram nos eleitos.

Já o Inter, vice-campeão europeu, tem os defesas Dimarco e Bastoni no onze, enquanto o Real Madrid também está representado por dois jogadores, Thibaut Courtois e Vinicius Júnior.

Rodri, que marcou o único golo da final, foi eleito o melhor jogador do ano na prova milionária, enquanto Khvicha Kvaratskhelia, do Nápoles, arrecadou o prémio de melhor jovem.

