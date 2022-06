O golo do futebolista Thiago Alcântara ao FC Porto, pelo Liverpool, foi eleito o melhor da edição 2021/22 da Liga dos Campeões da UEFA, anunciou esta sexta-feira o organismo.

Thiago fez, a 24 de novembro de 2021, um dos golos da vitória do Liverpool sobre o FC Porto, por 2-0, na fase de grupos da competição, recebendo agora a distinção, na sequência de uma votação dos adeptos.

O golo do médio da equipa finalista vencida da Liga dos Campeões estava numa lista de dez candidatos, sendo que o golo de Lionel Messi no PSG-Manchester City (2-0, 28 de setembro) ficou em segundo lugar e o do ex-FC Porto Alex Telles, no Manchester United-Villarreal (2-1, 29 setembro) foi terceiro.

Os dez golos candidatos foram escolhidos por um painel de observadores técnicos da UEFA e a votação final foi feita pelos adeptos.