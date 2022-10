O segundo golo do futebolista sul-coreano Heung-min Son ao Eintracht Frankfurt, que ditou, aos 36 minutos, o 3-1 no marcador ao Tottenham (que venceu por 3-2), foi eleito o golo da semana na quarta jornada da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA ao início da tarde.

O golo de Son bateu a concorrência do de Galeno no Bayer Leverkusen-FC Porto, bem como o do ex-Benfica Darwin Núñez no Rangers-Liverpool e o de Hirving Lozano no Nápoles-Ajax.

Todos os quatro golos candidatos foram apontados nos jogos de quarta-feira.

(Imagens Vídeo Eleven Sports)