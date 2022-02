Um adepto do Palmeiras faleceu este sábado em São Paulo, depois de ter sido baleado numa confusão entre adeptos do «Verdão», nas imediações do estádio Allianz Parque, instantes após a derrota da equipa comandada pelo português Abel Ferreira ante o Chelsea (2-1) na final do Mundial de Clubes, disputada em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Segundo a Polícia Militar (PM), citada pela TV Globo, o homem de 42 anos ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos provocados por uma bala na região do tórax.

Todas as forças de segurança em torno do estádio do Palmeiras foram acionadas e foram disparadas balas de borracha para dispersar a multidão. O suspeito de ter baleado o adepto do Palmeiras foi detido, tendo ainda havido uma segunda pessoa detida por tentar atropelar polícias que estavam de moto.

O delegado Cesar Saad, que conduz este caso, afirmou à TV Globo que não é posto de parte um ajuste de contas.

Numa nota oficial, citada pela Globo, a Secretaria da Segurança Pública informou que a PM «agiu para conter uma confusão, ocorrida na tarde deste sábado (12) nos arredores do estádio Allianz Parque». «Houve alguns focos de briga entre adeptos, que desencadearam tumulto e um homem foi baleado». O comunicado aponta também que «um homem foi detido em flagrante» e que vão ser analisadas imagens «para a identificação de outros envolvidos».