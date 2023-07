Ângelo Gabriel, extremo canhoto de 18 anos, foi oficializado este domingo como reforço do Chelsea.

O jovem brasileiro chega aos blues oriundo do Santos, clube onde fez toda a formação e pelo qual disputou 129 jogos.

Ângelo, refira-se, tornou-se no mais novo de sempre a jogar no Brasileirão, num clássico contra o Fluminense, no Maracanã, com apenas 15 anos e 308 dias. Além disso, detém ainda o título de mais jovem a marcar na Libertadores, um feito que remonta a 2021.

Segundo o Globoesporte, o avançado brasileiro vai custar 15 milhões de euros ao Chelsea.