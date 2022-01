As últimas semanas do Chelsea não têm sido fáceis. Os blues perderam a liderança da Premier League e o líder Manchester City está já a 12 pontos. Thomas Tuchel assume que a equipa está cansada devido ao calendário do futebol inglês e o próprio tem sofrido com o escasso intervalo entre jogos.

«Parecemos cansados ​​porque estamos cansados», começou por dizer à BBC Radio, após o empate a uma bola no terreno do Brighton. «Olhem para o nosso calendário, de onde viemos, estamos a lutar contra isso. Quando estás cansado mental e fisicamente tens falta de foco. Podem ver isso no nosso jogo, mas sabemos de onde vem», frisou.

«Eu próprio sinto isso. Às vezes, sento-me no autocarro e penso: ‘Para onde vamos?'. Tens que te reorientar e pensar para onde vais, quando chegamos lá, a que horas jogamos e quando é a próxima reunião.»

Para isso, o técnico alemão decidiu dar dois dias de folga ao plantel, que no próximo domingo defronta o Tottenham, naquele que é o 21.º jogo dos blues desde o início de novembro.

«Está assim desde novembro. Somos a equipa que joga e joga e joga. Temos de nos desconectar, recarregar as baterias e voltar com fome e alegria para disputar estes jogos. Damos dois dias de folga porque temos quatro dias entre os jogos. Depois, vamos usar a pausa internacional para recarregar as baterias. Daremos aos jogadores uma semana de folga, com certeza», concluiu.