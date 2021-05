O Omonia, clube onde jogam os portugueses Kiko e Vítor Gomes, sagrou-se esta terça-feira campeão cipriota, depois da vitória fora ante o AEK Larnaca (0-1), na nona e penúltima jornada da fase de campeão.

Com Vítor Gomes no banco de suplentes e Kiko fora das opções, o Omonia chegou à vitória graças ao golo de Papoulis, na segunda parte, aos 49 minutos.

Com este resultado, o Omonia chegou aos 78 pontos, mais cinco que o Apollon Limassol, segundo com 73 após o empate ante o Olympiakos Nicósia (2-2), desfecho que ajudou o Omonia a fazer já a festa. É que se o Apollon tivesse ganho, manter-se-ia a três pontos do líder e com hipóteses de discutir o título no duelo direto da última jornada.

Kiko, defesa de 28 anos, chegou em 2020 ao Omonia, já após ter jogado no Olympiakos Nicósia. Em Portugal, representou V. Setúbal, Académico de Viseu e Arouca. Já Vítor Gomes, experiente médio de 33 anos, deixou o Desportivo das Aves rumo ao Omonia em 2019.

O Omonia conquista o seu 21.º título, o primeiro ao fim de 11 anos (o último tinha sido em 2010), quebrando a hegemonia do APOEL, que foi campeão por sete vezes consecutivas, entre 2013 e 2019.