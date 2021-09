Outrora uma aposta de Alex Ferguson no Manchester United, agora com uma vida com problemas pessoais. O antigo futebolista Chris Eagles, que chegou a chegar com Cristiano Ronaldo nos red devils, foi, esta semana, proibido de conduzir por três meses, multado em 1.250 libras (1.461 euros) e condenado a pagar 275 libras (321 euros) em taxas pelo Tribunal de Magistrados de Manchester. Tudo por ter sido encontrado bêbado ao volante.

A história remonta a 21 de março, quando o antigo médio, hoje com 35 anos, foi encontrado embriagado dentro do seu veículo, um Audi de 70 mil libras (cerca de 81 mil euros) no lugar do condutor, à porta de casa da agora ex-namorada, a atriz Jennifer Metcalfe – com quem, segundo a imprensa inglesa, terminou relacionamento este mês – perto de Altrincham, nos arredores de Manchester.

Além de ter sido multado e de ter ficado sem carta, Chris Eagles juntou-se aos alcoólicos anónimos, depois de ter sido encontrado três vezes acima do limite de álcool no sangue.

Chris Eagles tinha começado a namorar com Jennifer Metcalfe no final de 2020, depois de a atriz ter terminado o seu relacionamento anterior com Greg Lake, algo que também aconteceu com Eagles, que se separou da mãe dos seus dois filhos, Danielle Mitchinson.

Segundo relataram os jornais ingleses na terça-feira, Eagles admitiu ter conduzido bêbado, mas insistiu que precisava do seu carro e da licença para conduzir para levar os seus dois filhos à escola. Porém, a insistência do ex-futebolista não produziu qualquer efeito.

Na audiência de Eagles, o juiz Nick Smart relatou: «O réu estava sentado no lugar do condutor, curvado sobre o volante. Sentiram o cheiro a substâncias tóxicas dentro do veículo e despertaram o réu. Ele parecia estar a dormir. Ele estava a arrastar as palavras. Os oficiais pensaram que ele não seria capaz de fornecer uma amostra e, então, levaram-no para a delegação da polícia local».

O advogado de Eagles, Jeremy Spencer, confirmou que Eagles está agora a frequentar reuniões de alcoólicos anónimos depois do incidente.

Formado no Manchester United, Eagles subiu à equipa sénior na época 2003/2004, na altura da chegada de Cristiano Ronaldo. Até terminar a ligação ao clube, em 2008, teve ainda empréstimos ao Sheffield Wednesday, Watford e aos holandeses do NEC.

Mais tarde, passou por vários clubes ingleses, como o Burnley, Bolton, Blackpool, Charltn, Wigan, Bury, Accrington, Port Vale, Ross County (Escócia) e, por último, o Oldham Athletic, em 2019/2020.