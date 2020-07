O avançado venezuelano Christián Santos assinou, no domingo, a reviravolta no marcador que permitiu a vitória do Deportivo da Corunha ante o Huesca, com um dos golaços desta época no futebol espanhol.

Em jogo a contar para a 38.ª jornada da II Liga espanhola, o Depor esteve em desvantagem ante o Huesca dos portugueses Josué Sá e Luisinho, que fizeram todo o jogo. Contudo, já após o golo do empate apontado por Aketxe, Christián Santos assinou o 2-1 aos 43 minutos de jogo de forma extraordinária.

A cruzamento de Salva Ruíz, o avançado de 32 anos correspondeu, na área, com um remate acrobático todo no ar, de costas para a baliza, em queda, com o pé esquerdo.

Um golo incrível que resultou num triunfo vital para o histórico emblema da Corunha, que é 15.º classificado, com 48 pontos, quatro acima da zona de descida, quando faltam jogar quatro jornadas. O Huesca está em posição de subida direta, no segundo lugar, com 61 pontos.