Rui Costa vai representar a equipa EF Education-EasyPost, no próximo ano, tal como o Maisfutebol anunciou recentemente.

A equipa norte-americana confirmou oficialmente a contratação do ex-campeão do mundo nas suas redes sociais, esta quarta-feira. A publicação destaca as «mais de 30 vitórias» que Rui Costa já obteve na carreira e considera que ele «traz muita experiência e será um forte trunfo para a equipa».

Rui Costa terminou a época na Intermarché-Circus-Wanty com uma vitória na Taça do Japão e, de acordo com declarações divulgadas pela equipa, tem o mesmo objetivo para a próxima época.

«Os objetivos são continuar a somar, continuar a vencer. Comecei esta época a ganhar e terminei a ganhar; isso dá-me uma motivação extra para o próximo ano. Quero continuar na mesma direção. É esse o meu objetivo», assegurou Rui Costa.

A EF Educatiom-EasyPost diz ainda eu o corredor português «acha o perfil internacional da equipa muito apelativo» e que «gosta de aprender com novas culturas e novos colegas de equipa». Por isso, a equipa diz que «não podia estar mais entusiasmada» por lhe dar as boas-vindas e o acolher na sua estrutura.