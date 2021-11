O Manchester City é a equipa mais sustentável das cinco principais ligas europeias, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

As conclusões, que não apontam a sustentabilidade do ponto de vista ecológico, surgiram a partir do Índice de gestão sustentável de equipas do CIES, que combina três fatores: a idade dos jogadores (quanto mais novos, melhor), a média de permanência na principal equipa do clube (quanto mais tempo, melhor) e a duração do contrato (quanto mais longo, melhor).

A combinação dos três fatores, aponta o CIES, dá o Manchester City como a equipa com índice mais sustentável entre os campeonatos de Inglaterra, Espanha, França, Itália e Alemanha: os ingleses têm uma média de idades de 27.1, média de permanência na equipa principal de cada jogador de 3.3 anos, valor igual na duração do contrato com cada atleta.

Ainda assim, e olhando a cada fator de forma individual, são os italianos do Spezia que apresentam a escalação mais jovem na equipa (24.61 anos), ao passo que a maior longevidade média dos jogadores na equipa principal é do Burnley de Inglaterra (4.1 anos). O Arsenal é quem tem a média de duração de contratos maior: 3.69 anos.

A taxa de emprego de cada um também é considerada como fato de ponderação (quanto mais minutos, maior a importância).