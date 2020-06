O presidente do Schalke 04, o milionário Clemens Toennies, demitiu-se esta terça-feira do cargo que ocupava há quase duas décadas, devido à pressão dos adeptos e também por causa de um problema com a Covid-19 na sua empresa.

«Clemens Toennies desempenhou nos últimos 20 anos num papel decisivo no posicionamento do Schalke 04 como um dos pesos pesados desportivos e económicos da Bundesliga», lê-se no comunicado do emblema alemão.

Tonnies, de 64 anos, é conhecido como o «barão da carne» na Alemanha, por ser um dos donos da empresa que lidera esse setor empresarial no país há vários anos.

Na semana passada, uma das fábricas de Tonnies, em Gutersloh, no norte da Alemanha, passou a ser o maior foco do novo coronavírus no país desde o início da pandemia, com 1.500 trabalhadores a testarem positivo e 7.000 a serem colocados em quarentena. A zona de Gutersloh foi obrigada a reentrar em confinamento.

O empresário tem sido criticado pelo governo germânico, mesmo depois de já se ter desculpado pelo episódio. Lembre-se que na última jornada da Bundesliga, no passado sábado, 1.500 adeptos do Schalke 04 formaram um cordão de protesto à volta do estádio do clube depois da goleada sofrida ante o Friburgo (4-0).

O emblema de Gelsenkirchen terminou o campeonato no 12.º posto, oito pontos acima da zona de despromoção.