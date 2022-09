O Club Brugge perdeu na tarde deste domingo na deslocação ao Standard Liège, por 3-0, em jogo da nona jornada da liga belga, cinco dias depois de ter ganho por 4-0 ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

A equipa da casa adiantou-se no marcador pelo dinamarquês Philip Zinckernagel aos 30 minutos e dobrou a diferença já na segunda parte, pelo mesmo jogador, que bisou para o 2-0 ao minuto 64.

Já em tempo de compensação, William Balikwisha fez o 3-0 final (90+2m), tendo visto o segundo amarelo e consequente vermelho imediatamente a seguir, por ter tirado a camisola.

Na classificação, o Brugge é terceiro, com 19 pontos, agora a três pontos do vice-líder Genk (22) e a oito do Antuérpia, que lidera só com vitórias e 27 pontos. O Standard Liége é quinto, com 16 pontos.