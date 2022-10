Cody Gakpo é a principal figura do PSV e um dos futebolistas em melhor forma na Europa. O extremo neerlandês soma 13 golos e 12 assistências em 18 jogos na atual temporada, mas esses números até poderiam estar a ser contabilizados noutro clube, já que esteve próximo de rumar ao Manchester United no último verão.

«Estive perto de sair, falei com Ten Hag várias vezes. No final, o negócio não se concretizou e foi uma pena para o meu desenvolvimento, porque o Manchester United é um dos maiores clubes do mundo. Mas também foi dececionante para o PSV, porque ver um jogador sair para um clube assim também é algo bonito para eles», confessou Gakpo em entrevista ao The Times, assumindo que tinha outras opções na Premier League, depois de uma temporada em muito bom nível com o PSV de Roger Schmidt, atual treinador do Benfica.

«As conversas com o Manchester United foram interrompidas uma semana antes do final da janela de transferências. Naquela semana ainda tinha de decidir se queria ir para o Southampton ou para o Leeds. Optei por ficar no PSV, mas foi um período stressante para mim», acrescentou.

Ainda assim, Gakpo sente-se feliz em Eidhoven. «Não é um castigo jogar aqui, é o meu clube desde a infância. Quero ganhar troféus e dar o meu melhor pelo PSV. Mas, se tens a chance de ir para a Premier League, é claro que consideras. Felizmente, rapidamente ultrapassei aquele período agitado.»

O extremo, que já representou os Países Baixos em nove ocasiões, tem contrato até 2026.