Teo Gutiérrez volta a ser notícia por maus motivos. Depois de ser suspenso por assédio sexual durante um jogo do campeonato colombiano, o antigo avançado do Sporting foi filmado aos socos com um familiar, durante um jogo com amigos.

A imprensa argentina divulgou as imagens de um jogo de futebol num ‘pelado’ em Barranquilla, onde Teo Gutiérrez estaria a participar com amigos e familiares. Depois de uma discussão, acabou por se envolver aos socos com o próprio cunhado.

Os outros intervenientes lá conseguiram, a custo, acalmar a situação.