A seleção dos Estados Unidos voltou a vencer a final da Liga das Nações da Concacaf ao bater o México por 2-0, num jogo que ficou marcado por um grande golo de Giovanni Reyna e também pelos cânticos homofóbicos que levaram a três interrupções do jogo.

À terceira edição deste troféu regional, os Estados Unidos somaram a terceira conquista, desta vez em Arlinghton, no Texas, num jogo em que Tyler Adams, jogador do Bournemouth, abriu o marcador, já perto do intervalo, com uma bomba fora da área, antes de Giovanni Reyna confirmar o triunfo, aos 63 minutos, numa recarga.

O golaço de Tyler Adams:

A ponta final do jogo ficou marcada por cânticos homofóbicos da parte de um grupo significativo de adeptos que levou o árbitro a interromper o jogo por três vezes, a primeira aos 86 minutos, depois mais duas vezes no tempo de compensação, em momentos em que Matt Turner, guarda-redes dos Estados Unidos, marcava pontapés de baliza.

Cânticos que já foram criticados pela Concacaf numa altura em que os Estados Unidos, México e Canadá trabalham em conjunto na preparação do Mundial2026.

«É uma grande desilusão que este assunto continue a ser um problema em alguns jogos, particularmente num contexto em que estamos a dois anos de termos uma tremenda oportunidade para fazer crescer o desporto na nossa região. Vamos continuara a pedir aos adeptos que apoiem as respetivas equipas de uma forma positiva e com respeito pelo adversário e de todos os participantes no jogo», destacou o organismo que gere o futebol da América do Norte, Central e Caraíbas.