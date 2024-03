O Inter Miami apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF após bater o Nashville por 3-1.



Depois de uma igualdade a dois golos na primeira mão, Lionel Messi e Luis Suárez lideraram a formação da Florida. O argentino assistiu o uruguaio numa jogada a fazer lembrar os tempos em que ambos vestiam a camisola do Barcelona (8m). Um quarto de hora depois, Messi assinou o 2-0 com um remate colocado na área.



A eliminatória ficou resolvida num ápice. Com o Nashville entregue, o Inter Miami chegou ao 3-0 por intermédio de Taylor, que havia rendido Messi minutos antes. O finlandês surgiu solto de marcação na área e aproveitou o cruzamento perfeito de Suárez para cabecear para o fundo da baliza contrária.

O melhor que o emblema do Tennessee conseguiu foi reduzir por Sam Surridge já nos minutos finais.



O Inter Miami fica à espera do vencedor da eliminatória entre Cincinnati e Monterrey para saber quem vai defrontar nos quartos de final.



Veja os golos e os melhores momentos do jogo: