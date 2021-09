O Midtjylland, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, venceu este domingo em casa do Copenhaga (1-0), num encontro da nona jornada da Liga dinamarquesa, em que esteve reduzido a 10 elementos desde o minuto 26.

No Estádio Parken, o único tento da partida foi da autoria do avançado brasileiro Júnior Brumado, logo no primeiro minuto da segunda parte, e quando os visitantes já jogavam com menos um jogador, depois do compatriota Evander ter recebido ordem de expulsão.

Esta vitória permite ao adversário dos bracarenses passar a comandar o campeonato dinamarquês com 20 pontos, mais dois do que o conjunto da capital, que é agora segundo colocado.